Цены на новостройки в России могут вырасти к концу года на 15%
По итогам 2020 года рост цен на новостройки в России составит 12–15%, прогнозируют участники рынка недвижимости. Об этом пишут «Известия».
С начала 2020 года цены в стране выросли на 5–8%, сообщил гендиректор риелторской компании We know Александр Галицын. Специалисты ожидают дальнейшего роста цен.
В числе причин — высокий спрос из-за программы льготной ипотеки под 6,5% и выход на рынок граждан, которые решили снять накопления с депозитов и вложить в недвижимость, пояснил глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.
При этом отмечается, что цены на российском рынке жилья значительно растут уже более двух лет в связи с переходом отрасли на новые правила проектного финансирования стройки и продажи квартир через эскроу-счета.
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