В Москве такси и каршерингу выдадут субсидии на 300 млн рублей

Власти Москвы выплатят таксомоторным и каршеринговым компаниям субсидии в размере более 300 млн рублей в рамках антикризисной поддержки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичный дептранс.

«В этом году мы выплатим таксомоторным и каршеринговым компаниям более 300 млн руб. субсидий на погашение кредитных и лизинговых платежей, сейчас мы плотно занимаемся этим вопросом», — сообщили в департаменте.

В ведомстве подчеркнули, что регулярные субсидии для таких фирм позволяют поддерживать в Москве самый молодой парк такси в Европе.

Отмечается, что несмотря на пандемию коронавируса, структура рынка каршеринга в столице практически не изменилась: 45% составляет Яндекс.драйв, 37% — Делимобиль, 14,5% — BELKA.car, 2% — YouDrive и меньше 1% — Renymee и LifCar.

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