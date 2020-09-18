Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией
Максимс Краюшкинс
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С 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией Казахстаном и Киргизией. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск)», — говорится в сообщении.
Ранее Южная Осетия открыла границу с Россией.
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