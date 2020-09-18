Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией

С 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией Казахстаном и Киргизией. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск)», — говорится в сообщении.

Ранее Южная Осетия открыла границу с Россией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— МИД России оценил идею открытия границ ЕС для россиян

— Врачи вылечили еще 1323 пациента от коронавируса в Москве

— В России проведено свыше 41,7 млн тестов на COVID-19