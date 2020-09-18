Песков отреагировал на совет Кудрина решительнее бороться с кризисом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что власти могли бы дать населению больше денег.

Он сказал, что в Кремле принятые по борьбе с кризисными проявлениями во время пандемии меры считают эффективными и своевременными.

По его словам, они в максимально возможном объеме свели к минимуму последствия всемирного кризиса.

Песков также отметил, что эффективность предпринятых в России экономических мер видна по сравнению с показателями ряда европейских стран.

«Были страны, которые раздавали так называемые вертолетные деньги – это не привело к лучшему положению бизнеса и замедлению падения экономики», — передает слова представителя Кремля корреспондент «Газеты.Ru».

В заключении он сказал, что российские меры действительно сработали.

Ранее Кудрин заявил, что российские власти должны более решительно действовать в борьбе с нынешним кризисом.

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