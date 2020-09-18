На реконструкцию Дома правительства России направят больше 5 млрд рублей

Правительство России планирует потратить больше 5,27 млрд рублей на реконструкцию Дома правительства на Краснопресненской набережной в Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета.

Необходимость работ связана в первую очередь «с разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийным состоянием кровли», что приводит к протечкам, в том числе в подвале, а также с высокой степенью износа инженерных систем и оборудования. Отмечается, что инженерные системы эксплуатируются с 1978 года, поэтому имеют существенный процент износа.

В ходе реконструкции будет проведен ремонт в цокольной части здания, подземных гаражей, части кровли, главной лестницы, фасадов, подпорных стен, тепловых пунктов и инженерных систем здания.

Решение о реконструкции было принято принято еще в 2017 году, а одобрено Главгосэкспертизой в 2019.