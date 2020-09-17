«Роснефть» назвала логичными действия кабмина по перераспределению налоговой нагрузки

«Роснефть» в связи с большим количеством запросов СМИ относительно обсуждаемого в правительстве внесения поправок в Налоговый Кодекс РФ, выступила в четверг с заявлением.

«Компания «Роснефть» является лидером российской экономики и крупнейшим налогоплательщиком Российской Федерации, обеспечивая стабильность бюджетной системы и способствуя социально-экономическому развитию страны.

Экономический кризис, вызванный пандемией, стал серьезным вызовом для российской нефтегазовой отрасли. Ситуацию значительно усугубила вынужденная координация с партнерами на мировом сырьевом рынке.

В условиях серьезного сокращения поступлений в бюджет Российской Федерации и необходимости исполнения обязательств государства в социальной сфере действия Правительства РФ и Минфина России по поиску дополнительных источников бюджетных доходов являются логичными и заслуживающими поддержки. Надеемся, что решения, которые будут приняты, покажут их сбалансированность и направленность на развитие российской экономики в долгосрочной перспективе», - отметили в НК.