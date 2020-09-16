«Северный поток — 2» не был главной темой встречи Путина и Миллера
Карина Казанцева
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«Северный поток — 2» не был главной темой встречи президента России Владимира Путина и главы «Газпрома» Алексея Миллера, прошедшей в среду, 16 сентября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.
Сегодня, насколько я знаю, это не было главной темой», — сказал Песков.
Пресс-секретарь подчеркнул, что Миллер больше концентрировался на строительстве газопровода в Монголии.
Ранее ряд государств заявили о необходимости остановить строительство газопровода после ситуации с Алексеем Навальным, госпитализированным 20 августа.
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