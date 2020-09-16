«Северный поток — 2» не был главной темой встречи Путина и Миллера

«Северный поток — 2» не был главной темой встречи президента России Владимира Путина и главы «Газпрома» Алексея Миллера, прошедшей в среду, 16 сентября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Сегодня, насколько я знаю, это не было главной темой», — сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Миллер больше концентрировался на строительстве газопровода в Монголии.

Ранее ряд государств заявили о необходимости остановить строительство газопровода после ситуации с Алексеем Навальным, госпитализированным 20 августа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Хотели откупиться: Германия пыталась договориться с США по «СП — 2»

— Песков: стоит прекратить политизировать ситуацию с «Северным потоком — 2»

— Евродепутаты призывают к бойкоту России из-за Навального