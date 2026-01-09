Размер шрифта
Пользователи Polymarket оценили шанс присоединения Гренландии к США

Пользователи Polymarket оценивают шанс присоединения Гренландии к США лишь в 16%
Пользователи американской онлайн-платформы прогнозов Polymarket оценивают вероятность присоединения Гренландии к США до 2027 года лишь в 16%. Об этом свидетельствуют данные сервиса.

По данным Polymarket, на сегодняшний день общий объем ставок по вопросу о том, сможет ли президент США Дональд Трамп завоевать Гренландию до начала 2027 года, превышает $3,8 млн. Ранее опрос компании YouGov показал, что 52% американских респондентов выступают против любого варианта установления контроля США над Гренландией.

До этого в Италии оценили вероятность военных действий США в Гренландии. Так, премьер-министр чтраны Джорджа Мелони исключила вероятность того, что США начнут военные действия. Она обосновала это тем, что подобные действия имели бы серьезные последствия.

4 января президент США Дональд Трамп заявил, что его стране «крайне необходим» контроль над Гренландией. По его словам, остров, находящийся под управлением Дании, якобы окружен кораблями России и Китая и нужен США «для обороны».

Ранее премьер-министр Дании заявила, что США не получат Гренландию.

