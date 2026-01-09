Бывшему крупнейшему айсбергу на Земле предрекли неминуемое разрушение

Айсберг А23а, который до недавнего времени считался крупнейшим на планете, может скоро разрушиться. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса США (НАСА).

Ученые отмечают, что это связано с потерей его площади, которая уменьшилась на 67%.

На спутниковом снимке на айсберге, который продолжает дрейфовать в Южной Атлантике, видны большие лужи талой воды. По словам ученых, это указывает на то, что поврежденный айсберг дал течь, поскольку вес воды, скопившейся на вершине айсберга, проламывает лед. Это говорит о том, что А23а может скоро окончательно разрушиться. По оценкам ученых, все может произойти через несколько дней или недель.

«Ученые, которые отслеживали этот айсберг на протяжении всей своей карьеры, воспринимают его неминуемую кончину как горько-сладкий момент», — говорится в сообщении НАСА.

Изначально, когда А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году, его площадь составляла более 4100 квадратных километров. Он стал крупнейшим на Земле. Однако после резкого сокращения площади А23а уступил первенство айсбергу D15а.

Несколько десятилетий айсберг простоял на мели в море Уэдделла, после чего начал движение вдоль береговой линии Антарктического полуострова. В конце 2023 года он попал в открытое море и, проплыв около 930 километров под влиянием течений, к началу 2025 года оказался вблизи острова Южная Георгия. На расстоянии 80 километров от острова айсберг вновь сел на мель, пробыв там с января по май. После этого он продолжил дрейф вблизи острова.

