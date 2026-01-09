В Венесуэле приземлился самолет Госдепа США

Самолет Госдепа США приземлился в аэропорту Каракаса в пятницу, 9 января. Об этом сообщает портал Flightradar.

По данным портала, турбовинтовой самолет Dash 8-300, который принадлежит государственному департаменту США, вылетел из столицы Кюрасао Виллемстада около 12:45 по Гринвичу (15:45 мск) и приземлился в венесуэльской столице примерно в 13:35 (16.35 мск).

При этом цель прилета, а также состав находящихся на борту лиц остаются неизвестными.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла сотрудничает с Соединенными Штатами, поэтому он отменил вторую волну атак по стране.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак глава Белого дома назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Американский лидер подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее Трамп рассказал, сколько нефти власти Венесуэлы отдадут США.