Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Венесуэле приземлился самолет Госдепа США

Flightradar24: самолет Госдепа США приземлился в аэропорту Каракаса 9 января
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

Самолет Госдепа США приземлился в аэропорту Каракаса в пятницу, 9 января. Об этом сообщает портал Flightradar.

По данным портала, турбовинтовой самолет Dash 8-300, который принадлежит государственному департаменту США, вылетел из столицы Кюрасао Виллемстада около 12:45 по Гринвичу (15:45 мск) и приземлился в венесуэльской столице примерно в 13:35 (16.35 мск).

При этом цель прилета, а также состав находящихся на борту лиц остаются неизвестными.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла сотрудничает с Соединенными Штатами, поэтому он отменил вторую волну атак по стране.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак глава Белого дома назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Американский лидер подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее Трамп рассказал, сколько нефти власти Венесуэлы отдадут США.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27586345_rnd_2",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
6 вредных финансовых советов из соцсетей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+