«Я очень счастлив»: футболист Жерсон о своем уходе из «Зените»

Футболист Жерсон заявил, что счастлив перейти из «Зенита» в «Крузейро»

Полузащитник Жерсон поделился эмоциями от перехода из петербургского «Зенита» в бразильский «Крузейро». Его слова приводит Itatiaia Esporte.

«Я очень счастлив. Благодарю все руководство «Крузейро» за усилия, которые они приложили, чтобы я перешел сюда. Сейчас я пройду несколько обследований, после чего смогу спокойно поговорить со всеми вами», — заявил Жерсон.

8 января появилась информация о продаже «Зенитом» полузащитника Жерсона бразильскому «Крузейро». Сумма трансфера составила 30 миллионов евро с учетом возможных бонусов. клубы договорились о трансфере игрока за 27 млн евро + 3 млн бонусами. Эта сделка стала самой дорогой покупкой за всю историю чемпионата Бразилии.

Жерсон является самым дорогим приобретением «Зенита» в летнее трансферное окно 2025 года. До перехода в петербургский клуб футболист выступал за «Фламенго», где в сезоне 2024 года отдал 7 голевых передач в 35 матчах бразильской Серии А.

Ранее агент официально подтвердил уход футболиста Жерсона из «Зенита».