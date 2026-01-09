Размер шрифта
Во Франции заключенный напал на надзирателей, несколько человек ранены

BFMTV: заключенный французской тюрьмы Экс-Люин напал на надзирателей в тюрьме
Michael Bunel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заключенный французской тюрьмы Экс-Люин в департаменте Буш-дю-Рон на юго-западе республики напал на надзирателей и ранил нескольких из них. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Несколько надзирателей в тюрьме Экс-Люин были ранены, в том числе по крайней мере один – серьезно, в результате нападения, произошедшего в эту пятницу», — говорится в публикации.

Все началось с того, как заключенный пожаловался на избиения со стороны сокамерника. Нападавшего вывели и отправили в кабинет для разбирательств. В этот момент буйный мужчина напал на правоохранителей. Ему удалось ранить трех человек. После этого нарушителя задержали и вернули в камеру.

Как уточняет источник, жизни пострадавших сотрудников полиции ничего не угрожает, обошлось без серьезных травм.

До этого пресс-службе судов Петербурга сообщала, что заключенный стал фигурантом уголовного дела после конфликта с одним из сотрудников местной колонии. У мужчины был при себе молитвенного коврик, который осужденные не могут хранить у себя по правилам. В отношении заключенного возбудили уголовное дело, сам фигурант вину не признал.

Ранее в США заключенные напали на охранников тюрьмы.

