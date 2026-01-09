Размер шрифта
Дочь Хворостовского перенесла тяжелую операцию: «У меня новое сердце»

Дочь певца Хворостовского Мария перенесла сложную операцию на сердце
mariahvorostovsky/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Приемная дочь оперного певца Дмитрия Хворостовского Мария рассказала, что перенесла сложную операцию на сердце. О здоровье она поговорила с подписчиками своей страницы в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Она отметила, что несколько месяцев не появлялась в сети и испытывает сложности в обычной жизни.

«И это несмотря на то, что фактически я начала жизнь с чистого листа, теперь у меня новое отремонтированное сердце!» — сказала она.

По словам Марии, она боялась, что не переживет операцию, и переживала, как будет выглядеть жизнь ее детей без мамы. Из-за переживания дошло и до проблем с психическим здоровьем.

«Некоторое время просто не могла появляться на публике. Не могла ни общаться с людьми онлайн, избегала всех и в повседневной жизни», — сказала она.

Мария добавила, что январь всегда был для нее очень тяжелым месяцем — 10 лет назад в канун Нового года не стало ее матери Светланы.

Дмитрия Хворостовского не стало 22 ноября 2027 года после борьбы с раком.

В декабре отец заключенной блогерши Елены Блиновской рассказал о ее болезни.

Ранее звезда «Дрянных девчонок» призналась, что 20 лет живет на лекарствах.

