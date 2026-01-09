Размер шрифта
Аршавин сравнил Кисляка и Батракова с Головиным

Аршавин считает, что Кисляк и Батраков играют ярче в этом сезоне, чем Головин
Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин отвечая на вопрос, может ли он назвать игрока «Монако» Александра Головина лучшим российским футболистом, привел своих кандидатов на эту роль. Его слова передает РИА Новости.

«Если не брать дубль, который Головин сделал в октябре, то, мне кажется, Батраков и Кисляк сейчас играют поярче, — заявил Аршавин.

Согласно данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость полузащитника Головина снизилась на два миллиона евро и теперь оценивается в 18 миллионов. Также Алексей Батраков и Матыей Кисляк попали в топ-5 самых дорогих футболистов Российской премьер-лиги.

Стоимость Батракова повысилась на €2 млн в сравнении с прошлыми месяцами. Футболист московского ЦСКА Кисляк стоит €20 млн.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее агент подтвердил уход футболиста Жерсона из «Зенита».

