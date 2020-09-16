В России предложили увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии

В Министерстве финансов России предложили увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% для компенсации расходов бюджета, связанных с пандемией коронавируса. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Как отмечается, подготовленный ведомством документ уже был одобрен на комиссии по законопроектной деятельности. Теперь его будут изучать на заседании правительства.

В Минфине пояснили, что внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, которая связана с распространением пандемии.

При этом в актуальной редакции Налогового кодекса предусмотрено увеличение ставки акцизов на сигареты и их электронные аналоги, а также на табачную и никотиносодержащую продукцию на 4% с 2021 года.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших коронавирусом, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.

Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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