Евро и доллар опускаются к рублю

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Рубль становится крепче к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи.

Курс доллара падает на 30 копеек, до 74,97 руб.

Евро опускается на 14 копеек, до 83,19 руб.

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