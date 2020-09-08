Акции Tesla обвалились на 21%
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Акции американской компании по производству электрокаров Tesla обвалились на волатильном рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, ценные бумаги потеряли в цене пятую часть стоимости.
Стоимость акции на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи составили $330,21 за акцию, отметив падение на 21,06%.
Ранее, по данным на 1 сентября, стоимость одной акции Tesla находилась на отметке в свыше $498 за акцию.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Эффект Маска: как Tesla подорожала в шесть раз
— Илон Маск вошел в топ-5 богатейших людей мира