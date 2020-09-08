Акции Tesla обвалились на 21%

Акции американской компании по производству электрокаров Tesla обвалились на волатильном рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, ценные бумаги потеряли в цене пятую часть стоимости.

Стоимость акции на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи составили $330,21 за акцию, отметив падение на 21,06%.

Ранее, по данным на 1 сентября, стоимость одной акции Tesla находилась на отметке в свыше $498 за акцию.

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