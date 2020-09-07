Рубль снижается к доллару и к евро

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Рубль падет к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи.

Курс доллара вырос на 14 копеек до 75,57 рубля.

Евро поднялся на 15 копеек, до 89,38 рубля.

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