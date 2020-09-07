Доходы бюджетов регионов в России выросли до 13, 57 трлн рублей за год

Доходы консолидированных бюджетов российских регионов выросли с прошлого года на 10%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Счетной палаты по результатам проверки Министерства финансов.

Так, доходы консолидированных бюджетов регионов составили в 2019 году 13 трлн 572,3 млрд рублей, что на 10% больше прогнозируемого объема. Расходы составили 13 трлн 567,6 млрд рублей, что больше на 8,6% прогнозируемого показателя.

«В 2019 году консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации исполнены с профицитом в сумме 4,7 млрд рублей, прогнозировался дефицит в объеме 156,7 млрд рублей», — говорится в отчете.

В Счетной палате отмечают, что данные о прогнозе и фактическом исполнении доходов, расходов и источников финансирования дефицита консолидированных бюджетов регионов России говорят о необходимости повышения точности прогнозирования основных параметров консолидированного бюджета Российской Федерации в целом.

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