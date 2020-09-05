Собянин обещает продлить меры поддержки бизнеса

Большинство мер по поддержке малого и среднего бизнеса в период пандемии новой коронавирусной инфекции в Москве будут продлены, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.

В частности, московские власти намерены продлить субсидирование для кредитов и программу льготного кредитования, отметил градоначальник.

По словам Собянина, период пандемии оказался тяжелым для малого и среднего бизнеса, в мае объемы кассовых оборотов упали в два раза. При этом в настоящее время наблюдается восстановление оборотов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Убытки пандемии: зафиксировано рекордное падение прибыли бизнеса

— Еще на год: помощь бизнесу в России могут продлить

— Власти столицы заявили о росте реальной зарплаты у москвичей