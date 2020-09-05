Лукашенко заявил, что договоренности с РФ положительно сказываются на экономике
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договоренности республики с Россией положительно сказываются на экономике его страны. Об этом сообщает агентство «БелТА».
«Надо отдать должное, и с Россией договоренности, межправительственные консультации дают положительный результат», — сказал белорусский лидер.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он договорился с российским лидером Владимиром Путиным о рефинансировании $1 млрд долга республики.
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