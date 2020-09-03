Путин оценил эффект от повышения выплат по безработице

Президент России Владимир Путин заявил, что повышение выплат по безработице заставило прийти на биржу труда людей, которые давно не работали, передает ТАСС.

«Я понимаю, что сейчас обратились в службы занятости те люди, которые давно уже, на самом деле, не работали, просто мы повысили выплаты по безработице и люди пришли», — сказал он.

Глава государства положительно оценил этот эффект от увеличения пособия по безработице.

«Хорошо, что они пришли, пусть они эти деньги получают», — отметил Путин.

Ранее минимальный размер пособия по безработице был увеличен до 4,5 тыс. руб., а максимальный — до 12,1 тыс. руб.

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