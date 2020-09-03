Путин оценил эффект от повышения выплат по безработице
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Президент России Владимир Путин заявил, что повышение выплат по безработице заставило прийти на биржу труда людей, которые давно не работали, передает ТАСС.
«Я понимаю, что сейчас обратились в службы занятости те люди, которые давно уже, на самом деле, не работали, просто мы повысили выплаты по безработице и люди пришли», — сказал он.
Глава государства положительно оценил этот эффект от увеличения пособия по безработице.
«Хорошо, что они пришли, пусть они эти деньги получают», — отметил Путин.
Ранее минимальный размер пособия по безработице был увеличен до 4,5 тыс. руб., а максимальный — до 12,1 тыс. руб.
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