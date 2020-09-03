В Совфеде оценили идею о четырехдневной рабочей неделе

Первый замглавы социального комитета Совфеда Александр Варфоломеев считает, что для перехода на четырехнедельную рабочую потребуются серьезные экономические расчеты, так как сокращение роста экономики отразится на благосостоянии граждан. Об этом сообщает РИА «Новости».

Парламентарий подчеркнул, что изменения могут привести к изменению качества жизни и благосостояния людей, исходить необходимо из этого.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру» сообщала, что более трети жителей России мечтают о четырехдневной рабочей неделе и трех выходных.

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