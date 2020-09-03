В Японии свыше 100 тыс домов остались без электроэнергии из-за тайфуна
Около 117 тыс. домов на острове Кюсю на юго-западе Японии остались без электроэнергии из-за тайфуна «Майсак». Об этом сообщает NHK.
Так, отключение электроэнергии зарегистрировано в префектурах Сага, Кумамото и Фукуока, но больше всего в Нагасаки — около 114 тыс. домов.
Согласно агентству Kyodo, в результате обрушения тайфуна «Майсак» на Японию пострадали 18 человек, все они из острова Кюсю.
При этом к префектуре Окинава приближается мощный тайфун «Хайшэнь», скорость ветра в центральной части которого достигает 55 м/с. Предполагается, что 6 сентября он обрушится на остров Амами.
В настоящее время «Майсак» стремится к Корейскому полуострову. Скорость ветра в его центральной части достигла 45 м/с. Это девятый по счету тайфун, образовавшийся в Тихом океане в 2020 году.
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