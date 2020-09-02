Кабмин направит проект бюджета на 2021-2023 год в ГД до 1 октября

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин направит проект бюджета страны на 2021–2023 год в Госдуму до 1 октября. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее заявление было сделано по итогам проведенного совещания, посвященного подготовке проекта нового трехлетнего бюджета.

Глава кабмина подчеркнул, что приоритетом при составлении «бюджетного пакета» остается реализация соцобязательств.

Так, в состав проекта входят федеральный бюджет, главные направления налоговой, таможенной и бюджетной политики, а также прогноз социально-экономического развития России.

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