Казахстан заподозрили в создании «барьера» для России

Евразийская экономическая комиссия заподозрила прекративший поставки металлического лома в Россию Казахстан в создании «барьера». Об этом сообщает РБК со ссылкой на заключение организации.

Уточняется, что барьером комиссия считает недопустимые препятствия для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы в рамках деятельности внутреннего рынка Евразийского экономического союза.

ЕЭК установила, что «КТЖ-Грузовые перевозки» Казахстана запретили поставки лома черных металлов в Россию при том, что вывозить их автотранспортом также нельзя уже на протяжении двух лет.

При этом замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов сообщил, что поставки стали из Казахстана продолжались другими компаниями.

Комиссия посчитала, что новый запрет нарушает конкуренцию, однако власти Казахстана его введение отрицают.

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