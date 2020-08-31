«Газпром» обжаловал в суде штраф польского регулятора

«Газпром» подал апелляцию в компетентный суд Польши на определения польского антимонопольного органа (UOKiK) об ограничении доступа российской газовой монополии к доказательствам, собранным при расследовании дела о «Газпроме». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Речь идет о предполагаемой концентрации «Газпрома» и иностранных инвесторов в ходе реализации «Северного потока 2».

В «Газпроме» заявили, что UOKiK в ходе антимонопольного расследования против «Северного потока 2» запросил у компании информацию, не связанную с предметом расследования.

Просьба представить обоснование правомерности данного запроса была проигнорирована.

Ранее UOKiK оштрафовал «Газпром» за нежелание сотрудничать с ним по расследованию в отношении проекта «Северного потока 2» на $57 млн. По аналогичному поводу была оштрафована также французская компания Engie. Польская сторона утверждает, что остальные компании сотрудничают и передают документы и информацию по запросу UOKiK.

Польский антимонопольный орган фактически заблокировал создание совместного предприятия для строительства «Северного потока 2». В итоге газопровод строит дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы. В ответ на новый формат организации проекта UOKiK начал в 2018 году новое расследование, полагая, что таким образом участники консорциума нарушили антимонопольное законодательство.

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