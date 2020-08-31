Министр энергетики Александр Новак вылечился от коронавируса

Министр энергетики России Александр Новак вернулся на работу в министерство, вылечившись от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя министерства.

По его словам, COVID-19 не был обнаружен у министра по результатам трех тестов.

Коронавирус был выявлен у Новака во время поездки на Дальний Восток. Об этом стало известно 18 августа.

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