Министр энергетики Александр Новак вылечился от коронавируса
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Министр энергетики России Александр Новак вернулся на работу в министерство, вылечившись от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя министерства.
По его словам, COVID-19 не был обнаружен у министра по результатам трех тестов.
Коронавирус был выявлен у Новака во время поездки на Дальний Восток. Об этом стало известно 18 августа.
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