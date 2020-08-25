Туристы купили путешествий по России с кэшбеком на 500 млн рублей

По состоянию на 25 августа туристы купили путешествий по России с кэшбеком на 500 млн руб. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, передает «Интерфакс».

По ее словам, все желающие смогли осуществить покупки через сайт мирпутешествий.рф, на который с момента действия программы зашли уже более миллиона уникальных пользователей.

Как отметила Догузова, значительная часть туроператоров фиксирует трехкратный рост бронирований по внутренним направлениям до конца текущего года, некоторые перешли на семидневную рабочую неделю на период работы программы.

Больше всего туристы выбирали такие направления, как Крым и Краснодарский край, а также Московский регион, Санкт-Петербург и Ставропольский край.

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