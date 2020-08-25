Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против производителя шоколада Lindt из-за различий в качестве продукта, реализуемого в России и Западной Европе.

«В шоколаде, реализуемом под одним и тем же брендом на территории Российской Федерации и странах Западной Европы, обнаружены качественные различия», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что при продвижении шоколада компания акцентировала внимание потребителя на высокую репутацию производителя и гарантированное качество продукции. Такие сведения, по мнению ФАС, формируют у покупателя впечатление, что ему предлагают такой же товар, как в странах Западной Европы.

При этом производители шоколада предлагают на российском рынке адаптированный товар, не информируя их об этом.

В ФАС считают, что в таких действиях есть признаки нарушения антимонопольного законодательства.

«Такое поведение производителей может привести к перераспределению спроса на рынке и получению ими необоснованной выгоды, что, в свою очередь, негативно сказывается на конкуренции», — объяснили в ведомстве.

Так, в отношении компании ООО «Линдт унд Шпрюнги (Раша)» ФАС России возбудила дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.

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