Трамп заявил о готовности рассмотреть разъединение экономик США и КНР

Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть возможности по разъединению американской и китайской экономик. Об этом сообщает Fox News.

Журналист поинтересовался о планах американского лидера по отношению Китая в случае победы на выборах президента США.

«Это очень интересный вопрос. Потому что пока мы ничего не получаем от Китая. Мы только теряем деньги», — подчеркнул Трамп.

Он также уточнил, что американская сторона «теряет сотни миллиардов долларов».

Глава Белого дома добавил, что рассмотрел бы вариант разъединения экономик, если китайская сторона «не будут вести себя с нами надлежащим образом».

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