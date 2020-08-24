Трамп заявил о готовности рассмотреть разъединение экономик США и КНР
Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть возможности по разъединению американской и китайской экономик. Об этом сообщает Fox News.
Журналист поинтересовался о планах американского лидера по отношению Китая в случае победы на выборах президента США.
«Это очень интересный вопрос. Потому что пока мы ничего не получаем от Китая. Мы только теряем деньги», — подчеркнул Трамп.
Он также уточнил, что американская сторона «теряет сотни миллиардов долларов».
Глава Белого дома добавил, что рассмотрел бы вариант разъединения экономик, если китайская сторона «не будут вести себя с нами надлежащим образом».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— США согласились на переговоры с РФ по разоружению без КНР
— Китай пригрозил ответными мерами, если США размесят РСМД в регионе
— Трамп заявил, что Китай завладеет США, если победит Байден