Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Росстат назвал отрасли, в которых больше всего платят в России. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным за июнь 2020 года, больше всего зарабатывают сотрудники из сферы добычи нефти и природного газа. Средний доход у них составляет 158 тыс. руб. в месяц.

На втором месте по уровню оплаты труда оказалось производство табачных изделий, где средняя ежемесячная зарплата — 115,6 тыс. руб. На предприятиях воздушного и космического транспорта в среднем можно заработать 101,1 тыс. руб. за месяц.

Меньше всего в России получили в июне 2020 года мастера по пошиву одежды. У портных доход составил 22,3 тыс. руб. в месяц.

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