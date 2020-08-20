Курс доллара поднялся выше 74 рублей впервые с 10 августа, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Отмечается, что в 11.30 доллар вырос на 1%, до 74,05 рубля. В последний раз американская валюта достигала такого уровня 10 августа.

Колебания валюты начались вслед за изменениями на нефтяном рынке, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.

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