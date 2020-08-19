Сечин и Воробьев провели рабочую встречу

Глава «Роснефти» Игорь Сечин и губернатор Московской области Андрей Воробьев провели рабочую встречу, в рамках которой был заключен крупный долгосрочный контракт на поставку газа между НК «Роснефть» и ООО «Мособлгазпоставка».

Документ предусматривает увеличение ежегодных поставок газа в 3 раза в течение ближайших 6 лет. Всего с 2021 года будет поставлено 13,4 млрд куб. м газа. Компания является одним из крупных поставщиков природного газа в Московской области. С учетом нового контракта, который гарантирует региону надежное газоснабжение по стабильным ценам, доля Компании на газовом рынке Подмосковья увеличится до 11%. Топливо будет поставляться с крупнейших газовых проектов «Роснефти» на ЯНАО.

В ходе рабочей встречи стороны обсудили реализацию текущих проектов «Роснефти» в области топливообеспечения, развития дорожной инфраструктуры, а также расширение сотрудничества Компании с местными предприятиями.

Глава «Роснефти» отметил, что одним из перспективных направлений сотрудничества является расширение топливозаправочной и сервисной инфраструктуры с учетом динамичного развития ЦКАД. Также прорабатываются вопросы строительства современных автозаправочных комплексов на 8 крупнейших федеральных трассах и автодорогах, проходящих по Подмосковью, в рамках соглашения о сотрудничестве с Правительством Московской области. Учитывая активные темпы дорожного строительства в Подмосковье, Компания планирует в течение 2020 года нарастить поставки битума до 85 тыс. тонн.

Игорь Сечин и Андрей Воробьев обсудили планы по развитию газомоторной инфраструктуры. В начале следующего года Компания планирует приступить к строительству 4-х газозаправочных станций. Реализация проекта будет способствовать снижению автомобильных выбросов, что является актуальным вопросом для экологической обстановки Московской агломерации.

«Роснефть» имеет многолетний опыт успешной работы в Подмосковье. На территории региона работает целый ряд дочерних предприятий Компании - «РН-Москва», «РН-Аэро Шереметьево», «ТЗК Шереметьево» и др. Общая численность сотрудников «Роснефти» в регионе составляет около 5,4 тыс. человек.

С 2018 года объем контрактов, заключенных «Роснефтью» с подмосковными компаниями, составил около 320 млрд рублей. В настоящее время в закупочных процедурах Компании могут принимать участие более 80 предприятий Московской области, большинство из которых – это субъекты малого и среднего предпринимательства.

Компания является надежным поставщиком качественных нефтепродуктов для потребителей Московской области и крупнейшим продавцом моторного топлива. На долю Компании приходится более четверти от общего объема продаж в регионе. В Подмосковье «Роснефть» управляет 160 АЗС и 4 нефтебазами. Кроме этого, Компания обеспечивает аэропорт «Шереметьево» качественным авиационным топливом. В 2019 году объем заправки воздушных судов превысил 1млн тонн.

На встрече глава «Роснефти» особо отметил меры, предпринимаемые Компанией для противодействия распространению коронавирусной инфекции на предприятиях Московской области. Для этого закуплено более 2,7 млн средств индивидуальной защиты и более 130 тыс. литров дезинфицирующих средств, проведено более 2200 тестирований работников на COVID-19. Все предприятия обеспечены оборудованием для обеззараживания воздуха, организована ежедневная контрольная термометрия и дезинфекция помещений.