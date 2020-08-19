К традиционному школьному набору добавились маски и санитайзеры

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина заявила, что из-за пандемии набор товаров для подготовки к школе изменился. Об этом пишет РБК.

По ее словам, начало подготовки к школе более скромное, чем в прошлые года. В АИДТ это связывают с тем, при покупке товаров родители школьников ориентируются только на самое необходимое.

При этом в классической «школьной корзине» растет доля техники для онлайн-обучения. Так, повышенный спрос на ноутбуки и другую компьютерную технику наблюдается с марта по сегодняшний день.

Кроме того, к привычному школьному набору добавились многоразовые маски и санитайзеры.

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