К традиционному школьному набору добавились маски и санитайзеры
Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина заявила, что из-за пандемии набор товаров для подготовки к школе изменился. Об этом пишет РБК.
По ее словам, начало подготовки к школе более скромное, чем в прошлые года. В АИДТ это связывают с тем, при покупке товаров родители школьников ориентируются только на самое необходимое.
При этом в классической «школьной корзине» растет доля техники для онлайн-обучения. Так, повышенный спрос на ноутбуки и другую компьютерную технику наблюдается с марта по сегодняшний день.
Кроме того, к привычному школьному набору добавились многоразовые маски и санитайзеры.
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