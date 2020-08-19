Евро и доллар падают по отношению к рублю

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Рубль растет к доллару и евро в начале торгов Мосбиржи.

Курс доллара с начале торгов снизился на 2 копейки, до 73,14 рублей.

Евро упал на 7 копеек, до 87,28 рублей.

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