Goldman Sachs: результаты «Роснефти» во втором полугодии 2020 года перекроют издержки первого

Во 2 полугодии 2020 года чистая прибыль «Роснефти» восстановится на фоне роста цен на нефть и роста добычи, и перекроет убытки первых шести месяцев, считают аналитики Goldman Sachs, комментирующие квартальную отчетность НК, опубликованную в конце прошлой недели.

«По нашим скорректированным в соответствии с данными за 2 квартал 2020 года расчетам мы ожидаем чистую прибыль Роснефти за 2020 год на уровне 310 млрд руб., что позволит Компании выплатить 17 руб./акция в виде дивидендов. Мы сохраняем рекомендацию «покупать» по акциям «Роснефти». Мы ожидаем, что с учетом высокой операционной эффективности «Роснефть» продолжит генерировать сильный СДП несмотря на низкие цены на нефть», — говорится в отчете.

«По нашим расчетам маржа СДП Роснефти (после выплаты процентов) составит приблизительно 15% в 2020 году, что является самым высоким значением среди российских конкурентов. Мы ожидаем, что по итогам 2020 года дивидендная доходность «Роснефти» составит около 5%, что вместе с эффектом обратного выкупа акций обеспечит инвесторам доходность в 8%, одну из самых высоких в российском нефтегазовом секторе. В 2021 году с учетом восстановления цен на нефть, ростом чистой прибыли и дивидендов мы прогнозируем рост дивидендной доходности до 9%», — отмечают аналитики.

В Credit Suisse также сохраняют рекомендацию «покупать» и целевую цену в $6,5/ГДР.

«На чистую прибыль Роснефти во 2 квартале 2020 года повлияла переоценка валютных обязательств (111 млрд руб.) и снижение процентных расходов. Плавающая процентная ставка, которая в данный момент снижается, применяется для ~65% финансового долга «Роснефти», — отмечают аналитики.

«Роснефть наращивает добычу, — констатируют эксперты Credit Suisse. — Компания продолжает инвестировать в новые месторождения, что принесет ей выгоды в момент ожидаемого существенного снижения предложения на рынке ввиду резкого уменьшения капзатрат остальными участниками рынка».

В «Ренессанс Капитал» также подтвердили рекомендацию «Покупать», не став менять прогноз на полный 2020 год и 2021 год по чистой прибыли и дивидендам на акцию.