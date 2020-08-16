Эксперт назвал способы поднять пенсию до 50 тысяч рублей

Чтобы получать пенсию не меньше 50 тыс. руб., россиянам необходимо соблюсти ряд условий, передает агентство экономических новостей «Прайм».

Начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис рассказал, что на страховую пенсию в размере 22 802 руб. на сегодняшний день может рассчитывать 30-летний мужчина с постоянным ежемесячным заработком в 50 тыс. руб. и стажем работы 35 лет.

Для того, чтобы поднять размер пенсии хотя бы до 50 тыс. руб., человеку придется накопить еще 4,9 млн руб. без учета инфляции при условном выплатном периоде 15 лет, утверждает Биезбардис, отметив, что в заданных условиях накопить такую сумму проблематично, и даже за 30 лет не получится.

По словам специалиста, обычно достойной пенсией считается выплата на уровне 60% от заработка, что для выбранного персонажа уже будет 30 тыс. руб. и потребует дополнительного пенсионного капитала 1,7 млн руб. в текущих ценах.

Биезбардис предложил увеличить страховой стаж до 40 лет, тогда размер страховой пенсии составит 22 961 руб., а потребность в пенсионном капитале упадет ниже 1,3 млн руб.

Сократить отчисления и повысить пенсию можно за счет выбора работодателя с корпоративным пенсионным планом, добавил эксперт, пояснив, что такие работодатели обычно удваивают добровольные взносы сотрудников. В данном случае отчисления можно сократить до 3-4% от заработка или отсрочить выход на пенсию, увеличив таким образом стаж.

Получать очень хорошую пенсию можно, если вы принадлежите к некоторым категориям. В частности, по данным Биезбардиса, сверхвысокие пенсии получают президенты, премьер-министры и депутаты.

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