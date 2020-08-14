В Турции опровергли сообщения об угрозах гидов при продаже экскурсий

Глава ассоциации гидов Турции Суат Турал отрицает информацию о том, что гиды используют угрозы при продаже отдыхающим экскурсий, передает РИА «Новости».

«Могу ответственно утверждать, что ни один лицензионный гид ни в коем случае не будет заниматься подобными вещами», — заявил он.

По словам Турала, подобные инциденты могут происходить только с участием сотрудников принимающих компаний, которые сопровождают туристов из аэропорта.

Ранее портал TourDom.ru со ссылкой на турагентов сообщил, что турецкие гиды принуждают туристов к приобретению экскурсий обманным путем. Они угрожают запретом на выход из отеля из-за пандемии коронавируса, если в первый день отдыхающие не проставят в ваучерах синюю печать.

Однако в Турции нет запрета на передвижение, существует только требование носить маски на улицах в 52 провинциях страны.

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