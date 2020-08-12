Египет надеется на скорое возобновление авиасообщения с Россией
Посол Египта в России Ихаб Наср заявил, что Каир надеется на скорейшее возобновление авиасообщения с Россией, которое было прервано из-за пандемии коронавируса, передает РИА «Новости».
«Очень надеемся, что в самом скором времени мы восстановим авиасообщение между Москвой и Каиром. Очень рассчитываем на это, всегда рады принять российских граждан», — отметил дипломат.
Он заверил, что Каир принимает серьезные меры по борьбе с коронавирусом, чтобы обеспечить безопасность туристов и египетских граждан. Кроме того, в Египте снизилось число случаев COVID-19.
Каир уже открыл границы для большинства стран, по состоянию на начало августа Египет посетили 26 тыс. туристов, добавил посол.
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