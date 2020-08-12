Египет надеется на скорое возобновление авиасообщения с Россией

Посол Египта в России Ихаб Наср заявил, что Каир надеется на скорейшее возобновление авиасообщения с Россией, которое было прервано из-за пандемии коронавируса, передает РИА «Новости».

«Очень надеемся, что в самом скором времени мы восстановим авиасообщение между Москвой и Каиром. Очень рассчитываем на это, всегда рады принять российских граждан», — отметил дипломат.

Он заверил, что Каир принимает серьезные меры по борьбе с коронавирусом, чтобы обеспечить безопасность туристов и египетских граждан. Кроме того, в Египте снизилось число случаев COVID-19.

Каир уже открыл границы для большинства стран, по состоянию на начало августа Египет посетили 26 тыс. туристов, добавил посол.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия возобновила полеты в Турцию: что происходит в аэропортах

— Эксперт назвал сроки второй волны пандемии COVID-19 в России

— В России проведено свыше 30,8 млн тестов на коронавирус