В Белоруссии введен запрет на торговлю пиротехникой
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии с 12 августа ввело запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. Об этом сообщает агентство БелТА.
В министерстве заявили, что введение запрета предусмотрено постановлением Совета министров от 11 августа «Об обороте пиротехнических изделий», которое вступило в силу 12 августа.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
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