Росстат оценил уровень падения ВВП в разгар пандемии

ВВП России во втором квартале текущего года упал на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года согласно предварительной оценке Федеральной службы государственной статистики. Об этом сообщается на сайте Росстата.

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта во II квартале 2020 года относительно соответствующего периода 2019 года согласно предварительной оценке составил 91,5%», — указано в сообщении службы.

На второй квартал текущего года, то есть на период с апреля по июнь, пришелся пик кризиса, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции.

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