Зеленский легализовал игорный бизнес на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации в стране игорного бизнеса. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады Украины.

Ранее власти Украины сообщили, что легализация игорного бизнеса даст дополнительно в бюджет более 400 миллионов долларов в год, а вывод из тени этой отрасли позволит ускорить рост ВВП до 1%.

Согласно новому закону, игровые учреждения могут размещаться только в отелях. Игровое оборудование должно быть сертифицировано по международным стандартам, организатором азартных игр может выступать исключительно юридическое лицо — резидент Украины. Также предлагается ввести обязательную верификацию игроков при приеме ставок и выплате выигрышей, регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга, которая контролируется налоговой службой.

По закону игроками могут выступать физические лица не моложе 21 года. Документ предлагает также создать реестр лиц, которым закрыт доступ к игорным заведениям. Осуществлять государственное регулирование будет специальная комиссия. За отсутствие лицензии на ведение игорного бизнеса предусмотрена уголовная ответственность от пяти до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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