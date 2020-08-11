Минтруд объяснил порядок перевода сотрудников на удаленку

В Минтруде рассказали о порядке перевода сотрудников на удаленную работу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что работодатель может перевести сотрудников на дистанционную работу, если изначально это не предусматривалось трудовым договором.

«Да, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников, для которых существуют такие технические возможности», — уточнили в ведомстве.

В министерстве пояснили, что для перевода на удаленку компания должна издать соответствующий приказ. В документе должны быть отражены условия работы – время начала и окончания, продолжительность трудового дня и другие условия при необходимости.

Из-за коронавируса сотруднику и работодателю позволяется обменяться электронными образцами документов, однако позже будет необходимо оформить их в установленном порядке.

При этом зарплата во время удаленной работы с сохранением должностных обязанностей, возложенных на сотрудника, остается без изменений.

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