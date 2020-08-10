ЦБ рекомендует продолжать реструктурировать кредиты до конца года

Банк России рекомендует кредитным организациям продолжать реструктурировать займы граждан, пострадавших от пандемии, до конца текущего года. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

«Кредитным организациям и микрофинансовым институтам [рекомендуется] до 31 декабря 2020 года продолжать реструктурировать кредиты (займы) граждан, столкнувшихся с существенным сокращением доходов и (или) заболевших коронавирусной инфекцией», – указано в сообщении ЦБ.

Кроме того, рекомендуется не назначать штрафы и пени по реструктурированным кредитам таких лиц.

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