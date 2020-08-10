ЦБ рекомендует продолжать реструктурировать кредиты до конца года
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Банк России рекомендует кредитным организациям продолжать реструктурировать займы граждан, пострадавших от пандемии, до конца текущего года. Об этом сообщается на сайте Центробанка.
«Кредитным организациям и микрофинансовым институтам [рекомендуется] до 31 декабря 2020 года продолжать реструктурировать кредиты (займы) граждан, столкнувшихся с существенным сокращением доходов и (или) заболевших коронавирусной инфекцией», – указано в сообщении ЦБ.
Кроме того, рекомендуется не назначать штрафы и пени по реструктурированным кредитам таких лиц.
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