Бизнесмен Бажанов объявлен в розыск по делу об особо крупном мошенничестве

Следствие просит заочно арестовать российского предпринимателя Феликса Бажанова, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Тверского суда Москвы Ольгу Бондареву.

Она рассказала, что Бажанов объявлен в международный розыск.

Генеральному директору ОАО «Объединение «Мастер» Бажанову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

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