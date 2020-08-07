Бизнесмен Бажанов объявлен в розыск по делу об особо крупном мошенничестве
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Следствие просит заочно арестовать российского предпринимателя Феликса Бажанова, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Тверского суда Москвы Ольгу Бондареву.
Она рассказала, что Бажанов объявлен в международный розыск.
Генеральному директору ОАО «Объединение «Мастер» Бажанову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
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