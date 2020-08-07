В Германии возмутились угрозами США из-за «Северного потока — 2»

Член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт назвал наглостью угрозы США из-за строительства «Северного потока — 2» и призвал дать на них адекватный ответ, передает РИА «Новости».

По словам Гердта, в вопросах бизнеса не бывает союзников, каждое государство делает так, как ему выгодно.

«В интересах США — продавать здесь СПГ, который обойдется нам очень дорого и производит на 30% больше выбросов СО2 с точки зрения экологии», — отметил депутат.

Он призвал написать ответное письмо на угрозы американских сенаторов в адрес предприятий немецкого города Засниц в связи с поддержкой строительства газопровода.

Ранее в СМИ появились отрывки из письма трех сенаторов США дирекции порта немецкого города Засниц, в котором они угрожают «финансовым разрушением», если не будет остановлено строительство газопровода.

Реализация проекта «Северного потока — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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