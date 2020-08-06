В АТОР сравнили цены на отдых в Абхазии и Сочи

Сейчас цены на отели в Абхазии на 20-40% ниже, чем в Сочи, но в дальнейшем это может измениться. Об этом сообщается на сайте Ассоциации Туроператоров России (АТОР).

В АТОР отмечают, что в случае, если абхазские отельеры констатируют активную динамику спроса, то цены начнут расти.

«То есть, чем раньше туристы определятся с поездкой – тем больше шанс купить тур по более низкой цене», — сообщают туроператоры.

Специалисты полагают, что Абхазия начала вовремя принимать туристов, так как на краснодарских курортах уже не хватает мест, в том числе в Сочи, а бюджетное направление удовлетворяет спрос на пляжный отдых.

Предполагается, что наибольшую популярность путевки в Абхазию приобретут в бархатный сезон.

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