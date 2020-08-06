Стало известно, сколько зарабатывают чиновники в России

Самые высокие зарплаты в России получают чиновники в Москве и Санкт-Петербурге, а самые низкие – в Саратове и Ульяновске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование аналитического центра «Авито Работа».

Отмечается, что число вакансий на госслужбе выросло на 20% за второй квартал 2020 года, а в годовом выражении на 43%.

Больше всего вакансий на госслужбе предлагают в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани и Екатеринбурге. При этом быстрее всего их количество выросло в Омске – +450% за год, Екатеринбурге — +125%, Барнауле и Тольятти — по +100%.

Средняя зарплата у чиновников составляет 35 тыс. руб. Больше всего госслужащие получают в Москве — 50 тыс. руб., в Петербурге – 41,5 тыс. руб. и в Барнауле – 40 тыс. руб. Самые низкий заработок в этой сфере в Воронеже – 24,2 тыс. руб., Саратове — 23,9 тыс. руб. и Ульяновске — 23,8 тыс. руб.

Исследование проводилось с 27 по 30 июля, было проанализировано три тысячи вакансий на сайте «Авито Работа» в сфере «Госслужба» по всей России.

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