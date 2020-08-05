Запасы нефти в США сократились за неделю на 7,373 млн баррелей

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Запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 7,373 млн баррелей, сообщает ТАСС со ссылкой на минфин страны.

Таким образом, американские коммерческие запасы составили 518,596 млн баррелей.

На прошлой неделе падение составило 10,611 млн баррелей.

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